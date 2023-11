Women's Champions League, ROMA-AJAX: Viens, Giacinti e Haavi in attacco. Mexes presente al Tre Fontane (FOTO)

Torna in campo la As Roma Femminile. Dopo il 2-2 ottenuto nella prima giornata contro il Bayern Monaco, questa sera in Uefa Women's Champions League le giallorosse affronteranno l'Ajax. L'appuntamento è alle 21.00 allo Stadio Tre Fontane. Spugna, tecnico delle giallorosse, ha scelto l'undici titolare: davanti il tridente Viens, Giacinti e Haavi. Presente anche un tifoso speciale: c'è Mexes al Tre Fontane.

? Ecco la nostra formazione per la sfida di #UWCL contro l’Ajax ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/8DxS1USYX8 — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) November 23, 2023

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Feiersinger, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens.

A disp: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Aigbogun, Serturini, Ciccotti, Glionna, Latorre, Greggi, Tomaselli, Testa.

All.: Spugna

AJAX: Van Eijk; Keijzer, Spitse, Kardinaal, Weerden; Noordam, Van Gool, Noordman; Grant, Leuchter, Hoekstra.

A disp.: Nienhuis, Van der Wal, Verhoeve, Van de Velde, Hoekstra, Jansen, Yohannes, Sabajo, Keukelaar, De Klonia, De Sanders, Tolhoek.

All.: Bakker

Arbitro: Augustyn. Assistenti: Ulanowska - Bukarowicz. IV Ufficiale: Mularczyk