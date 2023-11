Tappa a Trigoria per l'artista Philip Colbert, noto per le sue opere raffiguranti l'aragosta, che ha da poco stretto una collaborazione con le Roma. Colbert ha fatto visita ai giallorossi trascorrendo la mattinata con Paredes, Spinazzola, Dybala ed El Shaarawy e condividendo poi uno scatto su Instagram: "Mattinata epica a fare la storia dell'arte e del calcio con queste leggende. Arte per una giusta causa, stay tuned...", scrive l'artista.