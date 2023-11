AS Roma, ufficiale la collaborazione con l'artista Philip Colbert: prevista una trama a tema sui numeri delle maglie dei calciatori in Roma-Udinese (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Dopo l'anticipazione di ieri, ora è ufficiale: la Roma ha annunciato la collaborazione con l'artista Philip Colbert, noto per le sue opere raffiguranti un'aragosta. Ecco il comunicato della Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare una partnership innovativa con l'artista contemporaneo di fama mondiale, Philip Colbert, il figlioccio di Andy Warhol.

I colori giallorossi si fondono così con la creatività dell’irriverente artista, in una celebrazione del calcio e dell'arte ora unite per creare qualcosa di unico per gli appassionati di entrambi i mondi.

Dopo la realizzazione del percorso di sculture all'aperto lungo Via Veneto e l'ingresso di Villa Borghese, Colbert reintroduce nella Capitale il suo personaggio iconico, l'aragosta, descritto dall’artista come 'un cartone animato contemporaneo protagonista del surrealismo'. Il simbolo delle sue opere indosserà con orgoglio i colori della Roma, accogliendo i tifosi allo Stadio Olimpico, dove le emozioni dell'AS Roma prendono davvero vita.

Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma ha dichiarato: “Roma è un museo a cielo aperto ed è una delle città più visitate al mondo. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nel mescolare ingredienti che rendono la città di Roma attraente per gli appassionati di cultura di tutto il mondo”.

Philip Colbert ha aggiunto: "L'AS Roma si trova all'incrocio tra sport, arte, musica, cucina e moda. Il calcio collega il mondo. Roma, l'antica città del mondo e la capitale dell'antichità, è per me la quintessenza dell'arte. Dopo la mia conquista artistica della città nello scorso anno, ho sentito che il personaggio dell’aragosta aveva trovato la sua casa: un guardiano all'antico ingresso romano dove converge tutto il tempo. Trovo che l'idea di mostrare il mio lavoro su questo palcoscenico dinamico con l'AS Roma sia incredibilmente stimolante".

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Per celebrare questa collaborazione e coinvolgere tutti gli appassionati di arte e della Roma, sarà in vendita da oggi negli AS Roma Store e nei nostri canali di vendita online una speciale capsule composta da due t-shirt, una felpa e un toy con l’iconica aragosta di Colbert in maglia giallorossa. Inoltre, Colbert svelerà una nuova scultura in acciaio della Roma nelle aree hospitality dello Stadio Olimpico.

Anche le maglie dei calciatori romanisti che scenderanno in campo contro l’Udinese saranno caratterizzate dal tocco di Colbert, tramite una esclusiva trama nei numeri di gioco realizzata dall’artista, rendendo le casacche delle autentiche rarità.

I tifosi romanisti potranno ottenere questa particolare edizione per i numeri di maglia di Lukaku, Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy il giorno della partita nell’AS Roma Store in Viale delle Olimpiadi e nel Trailer Store (nel piazzale della Tribuna Tevere) allo Stadio Olimpico e nei giorni successivi nel negozio ufficiale in Via del Corso oppure online sull’AS Roma Official Online Store.

Il ritorno di Colbert a Roma è stata anche l'occasione per condividere la sua esperienza con gli studenti del Liceo Artistico Enzo Rossi, dove ha tenuto una lezione sui vasi dell'Antica Roma che hanno ispirato il suo lavoro. Sotto la sua guida, gli studenti hanno creato dieci vasi di terracotta, che saranno esposti nelle aree hospitality dello Stadio Olimpico insieme alle opere originali di Colbert".

