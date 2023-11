AS Roma: in arrivo una collaborazione con lo scultore Philip Colbert (VIDEO)

La Roma ha stretto un nuovo accordo commerciale e, come svelato tramite un video pubblicato sui social, questa volta si tratta di una collaborazione con il noto scultore Philip Colbert. L'artista è conosciuto in tutto il mondo per le sue opere raffiguranti un'aragosta, simbolo del progetto 'Lobstars'. "Una nuova collaborazione in arrivo...", l'annuncio della Roma su Instagram.