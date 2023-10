"Gli ho chiesto se voleva tornare con noi a Roma ma con professionalità ha detto che non poteva", così Mourinho ha raccontato un retroscena del "passaggio" offerto a Claudio Ranieri che ha sfruttato la pausa per le Nazionali per tornare nella capitale. In aeroporto, però, ha incontrato comunque tifosi della Roma che gli hanno mostrato ulteriormente il loro affetto dedicandogli il coro: "Uno di noi, Ranieri uno di noi".