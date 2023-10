Roma-Servette, la carica di Azmoun dalla tribuna: "Forza Roma" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. José Mourinho, oggi squalificato e seduto in tribuna, non ha potuto contare sul nuovo acquisto Sardar Azmoun infatti a causa dei paletti imposti dalla UEFA ha dovuto escludere dalla lista il centravanti iraniano. L'attaccante è comunque presente allo Stadio Olimpico e sta seguendo la partita dalla tribuna: "Forza Roma", il messaggio del calciatore su Instagram.