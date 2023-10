Instagram, l'allenamento di Boer: "Work hard" (FOTO)

Nella mattinata odierna la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della sfida contro l'Inter, valida per la decima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. Tra i calciatori che hanno partecipato alla seduta c'è anche Pietro Boer, il quale ha lavorato sul campo insieme a Rui Patricio: "Work hard", il commento che accompagna le foto dell'allenamento odierno pubblicate su Instagram proprio dal terzo portiere giallorosso.