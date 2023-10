Trigoria, ripresa in vista di Inter-Roma: Smalling out dal campo, c'è Azmoun. Personalizzato per Kumbulla. Presente il classe 2005 Cichella (FOTO)

Non c'è tempo di rilassarsi e la Roma lo sa bene. Dopo aver battuto lo Slavia Praga per 2-0, i giallorossi sono subito tornati a lavorare e questa mattina si sono allenati al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. I calciatori che hanno giocato ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri - chi non è sceso in campo o è subentrato - hanno lavorato sul campo. Da sottolineare l'assenza dal campo di Smalling, mentre Azmoun si è allenato con il resto del gruppo ed è pienamente recuperato in vista di Inter-Roma. Alla seduta odierna hanno partecipato anche alcuni Primavera tra cui Joao Costa, D'Alessio e Cichella. In campo anche Kumbulla, il quale però ha svolto un lavoro personalizzato e sta proseguendo il suo percorso di recupero in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.