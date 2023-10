Giornata emozionante, ieri, per la Roma e anche per Bruno Conti, premiato dalla società per i 50 anni trascorsi in giallorosso passando tra i vari ruoli occupati. La bandiera romanista ha pubblicato su Instagram un video della Curva Sud festante e ha scritto: "Come si fa a non emozionarsi sotto questa curva. Siete Unici, Vi Amo!".