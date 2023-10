FOTO - Spot di Mourinho per Sky Messico: c'è anche il figlio

José Mourinho ha registrato uno spot per Sky Messico: a rivelarlo è stata Polaris Sport, società che cura i diritti di immagine di molti atleti e personaggi sportivi tra cui dello stesso Special One, tramite il proprio profilo Instagram. L'agenzia ha pubblicato un dietro le quinte di un progetto realizzato per l'emittente che ritrae l'allenatore della Roma assieme al figlio José Jr., che ha anche lavorato con il padre ai tempi del Manchester United dopo una breve carriera da portiere.

(Foto: @polarissports)