FOTO - Instagram, El Shaarawy e Zalewski zittiscono le polemiche: l'abbraccio tra i due dopo la rete del Faraone

La Roma ha battuto 1-0 il Monza e conquista tre punti fondamentali grazie alla rete di El Shaarawy al minuto 90. Il 'Faraone' è stato uno degli uomini più chiacchierato in questa sosta per le nazionali, infatti fu nominato da Fabrizio Corona durante l'intervista a Striscia La Notizia tra i presunti calciatori coinvolti nel caso scommesse. L'esterno giallorosso, dichiaratosi innocente, ha zittito le polemiche con questa rete e proprio Nicola Zalewski, altro giocatore tirato in ballo nella vicenda, ha pubblicato su Instagram l'abbraccio tra loro due in seguito alla rete dell'1-0.