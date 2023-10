Caso scommesse, El Shaarawy querela Corona e Striscia: "Operazione infamante e orchestrata"

È stata depositata nella giornata di oggi presso la Procura di Milano, la querela di Stephan El Shaarawy nei confronti di Fabrizio Corona e del programma tv "Striscia la Notizia". Queste le parole del Faraone, diramate da una nota dei suoi legali Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo della LCA Studio Legale: "Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative". Una denuncia che fa seguito a quella del difensore della Lazio Casale, anche lui tirato in ballo da Corona nell'ambito delle scommesse.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE