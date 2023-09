"Siamo pronti": con questo messaggio affidato ad Instagram Leandro Paredes suona la carica in vista di Roma-Empoli, quarta giornata di campionato in programma domani sera all'Olimpico. Il centrocampista argentino, tornato in giallorosso durante la finestra estiva di calciomercato, ha condiviso anche degli scatti dell'allenamento odierno a Trigoria.