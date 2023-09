FOTO e VIDEO - Trigoria, sorrisi alla vigilia dell'Empoli: ok Mancini. Out Smalling e Pellegrini

Dopo il ko col Milan e la sosta per gli impegni delle Nazionali, domani sera la Roma torna in campo e affronta allo Stadio Olimpico - sold out - l'Empoli di Zanetti nella quarta giornata di campionato. La squadra, dopo la conferenza stampa di Mourinho, ha sostenuto la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" tra i sorrisi: presente Mancini, assenti invece Pellegrini e Smalling non convocati per domani.