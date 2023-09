Instagram, Haug saluta la Roma Femminile: "Orgogliosa di aver fatto parte di una squadra meravigliosa. Spero non sia un addio ma un arrivederci" (FOTO)

Sophie Roman Haug è ufficialmente una nuova calciatrice del Liverpool. La centravanti ha lasciato la Roma Femminile per oltre 100 mila euro, diventando la cessione più onerosa nella storia del club femminile. La norvegese ha ringraziato la Roma e i propri tifosi sul proprio profilo Instagram con un lungo messaggio: "Grazie Roma. Grazie per quello che è stato un momento davvero speciale e indimenticabile della mia vita. Sono così orgogliosa di aver fatto parte di questa grande e meravigliosa squadra, e di tutte le cose che abbiamo realizzato insieme. Voglio anche fare un grande ringraziamento a tutti i tifosi della Roma. Mi avete supportata sempre in ogni fase del percorso ed ho apprezzato tutti i messaggi e i commenti che ho ricevuto. È difficile da spiegare a parole quanto significhino per me questo posto e queste persone. In un breve periodo di tempo questa è diventata la mia seconda casa e le persone qui sono diventate come la mia famiglia. Questo è anche ciò che rende tutto ancora più difficile quando arriva il momento di prendere strade diverse. Spero davvero che non si tratti di un addio, ma solo di un arrivederci. Grazie ancora e sempre Forza Roma.

Con tanto affetto, Soph".