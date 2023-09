Roma Femminile, ufficiale la cessione di Haug al Liverpool. Il club giallorosso: "Per sempre nella nostra storia" (COMUNICATO AS ROMA e VIDEO)

Ora è ufficiale: Sophie Roman Haug lascia la Roma Femminile e si trasferisce al Liverpool a titolo definitivo per oltre 100 mila euro, una cifra che rappresenta la cessione più remunerativa nella storia della Roma Femminile. Ecco la nota del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Liverpool Sophie Roman Haug. Arrivata in giallorosso nel gennaio 2022, l’attaccante norvegese ha vinto Supercoppa e Scudetto. Con la maglia della Roma, Roman ha collezionato 41 presenze realizzando 13 gol. In bocca al lupo, Sophie".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE