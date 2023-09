Instagram, Dybala segue Bolivia-Argentina in tv (FOTO e VIDEO)

L'Argentina ha vinto 0-3 contro la Bolivia nel match valido per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Il ct Scaloni non ha convocato Paulo Dybala, rimasto a Roma in seguito al problema fisico accusato contro l'Hellas Verona. Il sostegno della 'Joya' però non è mai mancato e anche quest'oggi ha seguito la gara dell'Albiceleste direttamente da casa, come testimoniato da lui stesso su Instagram. Dybala si è complimentato sui social con Fernandez, Tagliafico e Gonzalez, autori delle reti che hanno deciso il match.

VAI AL VIDEO 1 - 2 - 3