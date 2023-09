Instagram, D'Alessio e la prima convocazione con i grandi: "Emozione indimenticabile" (FOTO)

Il 21 settembre 2023 è una data davvero indimenticabile per Francesco D'Alessio, giovane della Roma Primavera. Il diciannovenne, infatti, ha preso parte alla trasferta di Tiraspol in occasione di Sheriff-Roma, valida per la prima giornata della fase a giorni dell'Europa League, collezionando così la sua prima convocazione con i grandi (come Mattia Mannini): "21/09/2023. Posso dire di aver raggiunto un obiettivo importante: la prima convocazione tra i grandi. Un’emozione unica, inspiegabile, indimenticabile…", l'emozionante messaggio di D'Alessio su Instagram.

