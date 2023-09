Instagram, Mannini sulla prima convocazione con i grandi: "Notti magiche" (FOTO)

Quella di ieri è stata una serata da ricordare per Mattia Mannini, talento classe 2006 della Roma Primavera. Il diciassettenne è stato inserito da José Mourinho nella lista B consegnata alla UEFA per la fase a giorni dell'Europa League, motivo per cui la trasferta di Tiraspol ha rappresentato la sua prima convocazione con i grandi. Il giovane non ha trovato spazio e contro lo Sheriff è rimasto in panchina per tutto il match, vinto dai giallorossi per 1-2. "Notti magiche", il commento di Mannini su Instagram.