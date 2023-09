Belgio-Estonia 5-0: Lukaku show, doppietta e assist. E la Roma si complimenta con il centravanti su Twitter (FOTO)

Questa è stata la notte di Romelu Lukaku. Il centravanti della Roma è sceso in campo dal primo minuto nella sfida tra Belgio ed Estonia (terminata 5-0 per i Diavoli Rossi), valida per la sesta giornata delle qualificazioni a EURO2024, e ha messo a referto un assist e due gol prima di essere sostituito al 60'. La società giallorossa si è complimentata con l'attaccante su Twitter, pubblicando le emoji degli applausi sotto un tweet della nazionale belga. Big Rom sembra essere pronto per Roma-Empoli e i tifosi attendono ansiosi di vederlo all'opera con la maglia giallorossa, ma la decisione finale spetta a José Mourinho.