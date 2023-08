Instagram, Ibanez saluta la Roma: "Grazie di tutto, è indimenticabile". Poi il messaggio a Mourinho: "Sei davvero lo Special One" (FOTO e VIDEO)

"Grazie per tutto Roma! Tutto quello che ho vissuto qui è stato speciale e indimenticabile. Sarà sempre nella mia storia!": con questo messaggio su Instagram, accompagnato da un video dei suoi momenti in giallorosso, Roger Ibañez saluta la Roma. Il difensore brasiliano, che in giallorosso ha vinto una Conference League e disputato una finale di Europa League, si trasferisce a titolo definitivo all'Al-Ahli in Arabia Saudita.

Roger Ibanez ha anche dedicato un messaggio a José Mourinho, condividendo l'immagine con cui il tecnico ha ufficializzato prima del club l'addio del difensore: "Grazie, Mou! Sei davvero lo Special One! È stato un onore aver lavorato con te e con il tuo staff. La prossima volta offro la cena".