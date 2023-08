Instagram, Dybala ricorda la vittoria del Mondiale: "8 mesi". Paredes: "Per tutta la vita" (FOTO e VIDEO)

Il 18 dicembre del 2022 l'Argentina si laureò Campione del Mondo in seguito alla vittoria in finale contro la Francia per 7-5 dopo i calci di rigore. Protagonisti di quella gara furono Paulo Dybala e Leandro Paredes, i quali ebbero il coraggio e la capacità di trasformare i rispettivi tiri dal dischetto nella lotteria. I due calciatori della Roma hanno voluto ricordare quella storica giornata: "8 mesi fa", il messaggio che accompagna il selfie con la Coppa del Mondo scattato dalla 'Joya'. "18/12/2022 per tutta la vita", il commento di Paredes.