Instagram, Di Biagio a Tirana regala la maglia della Dinamo City a Mourinho: "A chi regalarla se non a lui"

Accoglienza speciale per Josè Mourinho a Tirana, oltre allo striscione "Bentornato Josè" appeso in città, lo Special One è stato omaggiato anche da Gigi di Biagio, tecnico della Dinamo Tirana. L'ex allenatore della Spal ha incontrato Mourinho, per il quale ha fatto personalizzare una maglia proprio della Dinamo City poi pubblicata su instagram con una foto che ritrae i due allenatori in posa.