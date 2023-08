Instragram, Mourinho torna a Tirana: "Grazie per accoglierci di nuovo"

A poco più di un anno di distanza Josè Mourinho e la sua Roma tornano a Tirana. I giallorossi infatti saranno impegnati questa sera nell'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione contro il Partizani. E il tecnico giallorosso, appena sbarcato nella capitale albanese, ha voluto salutarla così: "Grazie Tirana per accoglierci di nuovo ,grazie a Edil Rama per avercelo permesso". Ad accogliere lo Special One uno striscione con scritto “Bentornato José” e come sfondo la foto del portoghese con la coppa della Conference in mano.