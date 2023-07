VIDEO - Trigoria: il saluto dei calciatori giallorossi all'uscita dal campo di allenamento

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'amichevole contro la Boreale, in programma il 15 luglio alle 10:30. Come testimoniato dalla società giallorossa tramite un video pubblicato su Instagram, all'uscita dal campo di allenamento i calciatori giallorossi hanno saluto i fotografi e i followers romanisti.





VAI AL VIDEO