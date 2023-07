VIDEO - Il primo allenamento della Roma ad Albufeira: sorrisi per Mourinho e Pellegrini

Ieri pomeriggio la Roma è arrivata in Portogallo, per cominciare la seconda parte del ritiro pre-campionato dopo le prime due settimane a Trigoria. Questa mattina la squadra giallorossa ha svolto il suo primo allenamento ad Albufeira, con la società che ha postato un video su Twitter che mostra un Mourinho sorridente che dialoga prima col capitano Pellegrini e poi con tutta la squadra. In seguito viene mostrato il lavoro fisico dei giocatori, tra corsetta leggera e lavoro con i coni. Assente Solbakken dopo il leggero infortunio in amichevole contro il Latina.