Ritiro Roma, affaticamento muscolare alla coscia destra per Solbakken: previsti alcuni giorni di terapie e lavoro individuale

DA ALBUFEIRA MDR - La Roma è arrivata nella giornata di ieri in Portogallo e questa mattina sta svolgendo il primo allenamento in terra lusitana. José Mourinho ha convocato 24 calciatori e tra di loro c'è anche Ola Solbakken, il quale però non è in condizioni fisiche perfette. L'attaccante norvegese, infatti, ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia destra nell'amichevole contro il Latina ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il ventiquattrenne non sta lavorando con il resto della squadra, ma dovrà svolgere delle terapie e lavorare individualmente per alcuni giorni.