Instagram, Llorente dopo Roma-Latina: "Nuovo test e sensazioni migliori ogni giorno. Continuiamo così" (FOTO)

Seconda amichevole stagionale, seconda vittoria. Questa mattina la Roma ha affrontato il Latina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e si è imposta per 6-0 grazie alle reti di Belotti (doppietta), Pagano, Dybala (doppietta) e Ibanez. Uno dei protagonisti della sfida è stato anche Diego Llorente, il quale è rimasto in campo per 62 minuti prima di essere sostituito proprio da Ibanez: "Nuovo test e sensazioni migliori ogni giorno. Continuiamo così", il commento su Instagram del difensore centrale spagnolo.