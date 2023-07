Instagram, la lavagna di Mourinho a Trigoria: giocatori a disposizione e difesa a 3 (FOTO)

Nel giorno del raduno della Roma a Trigoria José Mourinho torna a comunicare anche su Instagram. Il tecnico giallorosso, infatti, ha condiviso uno scatto della sua lavagna tattica dove sono presenti i nomi dei giocatori divisi per ruolo e per data di arrivo: a disposizione già da oggi, 10 luglio, Svilar, Boer, Karsdorp, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Matic, Aouar, Pagano, Dybala, Solbakken, Belotti ed El Shaarawy (atteso il comunicato ufficiale del rinnovo). Il 17 luglio, invece, arriveranno anche i calciatori che erano stati impegnati con le rispettive Nazionali: Cristante, Bove, Spinazzola, Ibanez, Celik, Pellegrini, Rui Patricio e Ndicka, in attesa di altri rinforzi dal calciomercato. Lasciati a margine della lavagna, invece, gli infortunati Kumbulla e Abraham.

Con i giocatori attualmente a disposizione Mourinho ha schierato un 3-5-2: Svilar/Boer in porta, difesa a 3 composta da Mancini, Smalling e Llorente, in mezzo al campo Matic, il 2004 Pagano e Aouar e sugli esterni Karsdorp e Zalewski. Davanti Dybala/Solbakken e Belotti/El Shaarawy.