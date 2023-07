LIVE - Trigoria, al via il raduno. Mourinho e Belotti i primi ad arrivare, c'è Aouar. Entusiamo per Dybala (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Ci siamo, la Roma è pronta ad immergersi ufficialmente nella nuova stagiona, la terza targata Josè Mourinho. Questa mattina, infatti, i giallorossi si ritroveranno a Trigoria per il consueto raduno. Giornata dedicata a test fisici e medici per i calciatori. Lo Special One non potrà contare sui nazionali, un solo volto nuovo in attesa di Ndicka: Aouar. Si aggregheranno la settimana prossima: Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Bove, Rui Patricio, Ibanez, Reynolds, Vina, Shomurodov, Celik e Ndicka. Presenti Solbakken e Zalewski, che hanno deciso di tagliarsi le vacanze.

LIVE

09:33 - Dispiacere dei bambini presenti perché nessun calciatore si è fermato. I loro genitori urlano "vergognatevi".

9:15 - È il turno adesso di Paulo Dybala

9:00 - Arrivato a Trigoria anche Nemanja Matic. Il serbo è gunto al Centro Sportivo con l'autista. Poco dopo è il momento di Rick Karsdorp.

8:50 - È il momento di Zalewski, Boer e Chris Smalling, con il difensore inglese che ha salutato i tifosi presenti

08:25 - È il momento di Mile Svilar.

8:21 - Presente anche il nuovo acquisto Aouar, anche l'ex Lione non si è fermato con i tifosi

08:19 - Anche Llorente e Solbakken sono arrivati Centro Sportivo. Nessuno dei due si ferma con i tifosi.

8:10 - Mourinho e Belotti sono stati i primi a varcare la soglia dei cancelli di Trigoria.

8:00 - Presenti un centinaio di tifosi all'esterno del Fulvio Bernardini.