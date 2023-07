Instagram, Kumbulla al lavoro per recuperare dall'infortunio al crociato: "Avanti senza mai fermarsi" (FOTO)

Marash Kumbulla sta continuando la riabilitazione in seguito alla lesione del crociato anteriore del ginocchio destro rimediata contro il Milan. In questi giorni il difensore albanese si sta allenando insieme a Tammy Abraham, anche lui infortunato, e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune foto delle sue sedute in palestra: "Si continua il lavoro di recupero: avanti senza mai fermarsi".