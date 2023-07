Instagram, Abraham continua il percorso di recupero con Kumbulla: "Compagno di riabilitazione" (FOTO)

La Roma di José Mourinho sta continuando a svolgere a Trigoria la prima parte di preparazione estiva, in attesa della partenza per il Portogallo nei prossimi giorni. Nel frattempo Tammy Abraham e Marash Kumbulla stanno proseguendo nel loro percorso di riabilitazione, dopo i brutti infortuni al crociato della scorsa stagione che li terranno fuori ancora per diversi mesi. L'attaccante inglese ha pubblicato una storia su Instagram insieme al difensore albanese in una fase del recupero: "Compagno di riabilitazione".