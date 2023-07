Instagram, inizia il match social tra Dybala e Matic. Il serbo: "La guerra è appena iniziata" (FOTO)

Continuano i teatrini social che vedono Matic e Dybala protagonisti. I due, che non hanno smesso di "battibeccarsi" neppure quando erano in vacanza, si sono ritrovati oggi a Trigoria. Il serbo ha pubblicato il video in cui si vede Dybala entrare nel centro sportivo "My name is James Bond" ha scritto Matic. Dybala ha risposto con una storia in cui si vede Nemanja mentre fa colazione, il quale ha repostato la storia scrivendo "La guerra è appena iniziata." Ne vedremo delle belle...