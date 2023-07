Durante la scorsa stagione ci hanno abituato a simpatici siparietti sui social, la sensazione è che anche quest'anno ne vedremo delle belle. C'è un grande rapporto tra Nemanja Matic e Paulo Dybala, lo dimostra la storia postata dal serbo che accoglie la Joya all'ingresso del centro sportivo. "My name is James Bond", ha scritto Matic vedendo un Dybala elegantissimo in occhiali neri.