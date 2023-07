Ante Coric saluta la Roma al termine di 5 anni "che sono come 10", come scrive il centrocampista in un post Instagram, utilizzando la precauzione di disattivare i commenti prima di pubblicare il messaggio. Il croato classe 1997, rimasto a Trigoria ai margini della rosa nell'ultima stagione, pubblica una serie di foto della sua avventura in giallorosso, contabilizzabile in 48 minuti giocati.