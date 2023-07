Instagram, Belotti posa con la nuova maglia home: "La storia che ritorna" (FOTO)

Giornata molto importante per la Roma, infatti in mattinata è stata presentata la maglia home 2023/24, la prima targata dallo sponsor Adidas dopo ben 30 anni di assenza. Tra i vari calciatori scelti come modelli c'è anche Andrea Belotti, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui indossa la nuova divisa: "La storia che ritorna", la didascalia che accompagna lo scatto.