FOTO - Questa sera il concerto dei Maneskin allo Stadio Olimpico: Damiano posa nel backstage con la maglia della Roma

Questa sera andrà in scena allo Stadio Olimpico il concerto dei Maneskin, la band romana che ha conquistato il mondo vincendo anche l'Eurovision Song Contest nel 2021. Il frontman del gruppo, Damiano, è un grandissimo tifoso della Roma e anche nella serata odierna ha mostrato tutto il suo amore per i colori giallorossi. Prima dell'inizio dell'evento, infatti, Damiano è stato immortalato nel backstage mentre indossava la nuova maglia della Roma targata Adidas: "Pronti per la seconda serata a Roma", la didascalia che accompagna la foto.