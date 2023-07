FOTO - Instagram, Mancini si sdraia stremato sul terreno di gioco durante l'allenamento: "Il caldo mi ammazza". E Belotti risponde: "Meritavi di più"

Oggi la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nel pomeriggio per provare a sfuggire al caldo torrido che sta colpendo la Capitale e non solo, ma i giocatori sembrano comunque accusare le alte temperature. Gianluca Mancini ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto della seduta di oggi (pubblicato dalla pagina asroma.ua), in cui lo si vede sdraiato sul terreno di gioco mentre Andrea Belotti sta provando una conclusione in porta: "Il caldo mi ammazza", il commento del difensore centrale, apparso davvero stremato durante l'allenamento.

Successivamente è arrivata la divertente risposta del 'Gallo': "Meritavi di più".