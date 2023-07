VIDEO - Trigoria, Roma al lavoro tra i sorrisi: Matic abbraccia Mou

Tra i sorrisi la Roma continua a lavorare al "Fulvio Bernardini" di Trigoria prima del test, il secondo stagionale, con il Latina in programma venerdì mattina e la partenza per il Portogallo per svolgere la seconda parte di preparazione estiva in Algarve. I giallorossi oggi pomeriggio si sono allenati agli ordini di José Mourinho che, come si vede nel video pubblicato dal club sui social, sorride con Paulo Dybala e Nemanja Matic, che abbraccia anche il tecnico.