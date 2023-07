FOTO - Instagram, a Trigoria si tifa Djokovic: Matic e Belotti si complimentano con il tennista serbo per la vittoria contro Rublev a Wimbledon

Dopo aver terminato l'allenamento odierno, Nemanja Matic e Andrea Belotti hanno deciso di rilassarsi nel centro sportivo di Trigoria seguendo in diretta il match di tennis tra Novak Djokovic e Andrey Rublev, valido per i quarti di finale di Wimbledon. L'incontro è stato vinto dal tennista serbo in tre set (4-6, 6-1, 6-4, 6-3) e in semifinale se la vedrà con l'italiano Jannik Sinner. Matic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un selfie con il 'Gallo' mentre esultano per la vittoria di Djokovic: "Ben fatto Nole", il commento che accompagna lo scatto.