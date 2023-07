FOTO e VIDEO - Da Pellegrini e Bove ai nuovi volti Ndicka e Kristensen: il rientro a Trigoria

Da Lorenzo Pellegrini passando per Rui Patricio, Zeki Celik, Roger Ibanez e Edoardo Bove fino ai nuovi rinforzi per José Mourinho, Ndicka e Kristensen: a Trigoria oggi sono attesi i nazionali per unirsi al gruppo che già da una settimana lavora agli ordini del tecnico. E una parte dei giocatori in mattinata è già arrivata al "Fulvio Bernardini", come documenta anche la Roma con un video su Instagram.