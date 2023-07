Trigoria, da oggi al lavoro anche i nazionali: foto con i tifosi per Bove, Ndicka e Kristensen (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Al via la seconda settimana di allenamenti al "Fulvio Bernardini" di Trigoria prima di volare in Algarve, in Portogallo, il 22 luglio per svolgere la seconda parte di preparazione estiva in vista della nuova stagione. Da oggi José Mourinho potrà avere a disposizione anche i giocatori che erano stati impegnati in Nazionale: da capitan Lorenzo Pellegrini fino al classe 2002 Edoardo Bove.

LIVE+

9.07 - Arriva anche Edoardo Bove:

8.58 - Raggiungono il "Fulvio Bernardini" i due nuovi rinforzi giallorossi, Kristensen e Ndicka che si sono fermati per firmare autografi e scattare foto con i tifosi presenti all'esterno del centro sportivo.

8.45 - Arrivano a Trigoria Pellegrini, Rui Patricio e Celik. Oltre ai tre giocatori, anche il General Manager giallorosso Tiago Pinto varca l'ingresso del centro sportivo.