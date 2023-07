FOTO - Dybala in volo per Roma: "Back home"

Dopo la domenica trascorsa a Silverstone, Paulo Dybala è pronto a fare rientro a casa. Dove casa sta per Roma, col raduno della squadra giallorossa fissato per domani mattina a Trigoria. "Back Home" ha scritto in un post pubblicato su Threads l'argentino, sopra un selfie che lo ritrae a bordo dell'aereo che lo sta riportando nella capitale.

VAI AL POST