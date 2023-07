FOTO e VIDEO - Dybala al GP di Gran Bretagna: "Mi sono rilassato in questi giorni". Un tifoso del Chelsea: "Vieni?"

Paulo Dybala è sempre un protagonista anche a Silverstone, dove si trova per assistere al GP di F1 in Gran Bretagna. L'argentino ha rilasciato brevi dichiarazioni ai microfoni della giornalista Mariana Becker. Le sue parole: "Se ho portato il mate qui? No no (ride, nda). Questa volta no, ho portato poche cose per venire questi pochi giorni, mi sono rilassato. Se mi piace la Formula 1? Dico sempre che deve vincere il migliore, ho visto molte volte in televisione, è la prima volta che vengo dal vivo. È incredibile".

? Dybala dando entrevista pra Mariana Becker hoje no GP de Fórmula 1 de Silverstone pic.twitter.com/oRAND2rfXT

— Central Paulo Dybala (@centralpdbr) July 9, 2023

Poi ad un tifoso del Chelsea che gli chiede se andrà al club inglese Dybala sorride senza rispondere e va via.