FOTO - Dybala con Brad Pitt a Silverstone per il GP di F1

Tanti personaggi noti, dal calcio al cinema, presenti al circuito di Silverstone per assistere al Gran Premio di Formula 1 in Gran Bretagna nel weekend appena trascorso. Tra questi anche il giallorosso Paulo Dybala che, come documentato sui suoi social, ha incontrato anche l'attore statunitense Brad Pitt, scattando con lui una foto poi condivisa sui social.