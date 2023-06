VIDEO - Dybala inventa magie con il pallone in spiaggia. La 'Joya' fa centro in un cestino ed esulta: "Con questa ci salutiamo"

Paulo Dybala si sta godendo le vacanze prima di tornare ad allenarsi a Trigoria il 10 luglio, giorno in cui è stato fissato l'inizio del raduno della squadra giallorossa. La 'Joya' però non riesce a staccarsi dal calcio neanche in questo periodo di relax e, dopo aver disputato una partita di beneficenza a Orlando, ha dato spettacolo anche in spiaggia. Il calciatore argentino ha condiviso sui social alcuni video in cui prova a insaccare il pallone in un cestino da una posizione davvero lontana: il primo tentativo è da urlo, tanto che Dybala scrive "E con questa ci salutiamo"; mentre nel secondo tiro ha deciso di aumentare la difficoltà calciando al volo e la palla è terminata di pochissimo fuori: "Qua chiudevamo tutto", scherza il numero 21.