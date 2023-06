"The Beautiful Game": in campo anche Paulo Dybala. Presenti Cafù e Aldair (FOTO E VIDEO)

Si è svolto nella notte, presso l’Exploria Stadium di Orlando,l'evento "The Beautiful Game", partita benefica tra celebrità organizzato dalle icone del calcio brasiliano Ronaldinho e Roberto Carlos. Tante le stelle presenti, tra cui il giallorosso Paulo Dybala. La Joya è scesa in campo con la maglia numero 9, entrando anche nel gol di Vinicius Jr dopo uno scambio con Ronaldinho. La squadra del Gaucho, alla fine, è riuscita a prevalere sugli avversari per 4-3. Presenti all'evento anche gli ex Roma Cafù e Aldair.

Lo show di Ronaldinho e l'assist per il primo gol con la 7️⃣ di Vinicius Jr ?#TheBeautifulGame #DAZN pic.twitter.com/UZtL4Nuph8 — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 24, 2023