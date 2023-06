Twitter, la gioia di Celik dopo la vittoria contro il Galles: “Siamo sulla strada giusta” (FOTO)

La Turchia ha battuto 2-0 il Galles nel match valido per la quarta giornata delle qualificazioni a EURO2024 e tra i protagonisti in campo c’era anche Mehmet Zeki Celik. Il terzino della Roma è partito titolare e, dopo essere stato ammonito al 16’, è stato sostituito al minuto 60. Il giallorosso ha espresso sul proprio profilo Twitter tutta la sua gioia per la vittoria: “Due su due e siamo sulla strada giusta”.

2’de 2 ile yolumuza devam ediyoruz ??

2 out of 2 and we are on the right track ??@MilliTakimlar #Euro2024 pic.twitter.com/0uBpZ3bnjI

— Mehmet Zeki Çelik (@mzekicelik17) June 19, 2023