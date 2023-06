SoccerAid, Totti: "Sempre bello tornare in campo con grandi campioni e soprattutto per una buona causa" (FOTO)

Due giorni fa, in occasione di un evento benefico tenutosi all'Old Trafford, Francesco Totti ha indossato di nuovo gli scarpini dando spettacolo. L'ex Capitano giallorosso ha pubblicato alcune foto dell'evento sul suo profilo Instagram: "Sempre bello tornare in campo con grandi campioni e soprattutto per una buona causa" ha scritto nella didascalia che accompagna il post.