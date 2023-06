Soccer Aid, Totti a Manchester per un evento benefico insieme ad altri ex calciatori. Suo figlio Cristian: "Facci un gol" (FOTO)

Questa sera per un evento benefico si affronteranno Inghilterra e Resto del Mondo per Soccer Aid e sarà presente anche Francesco Totti. Tra le fila degli inglesi spuntano nomi come quelli di Gary Neville, Gary Cahill, Nicky Butt, Paul Scholes, Jack Wilshere, Jermain Defoe. Con l'ex capitano giallorosso giocheranno invece Ben Foster, Gabriel Batistuta, Nani, Maisie Adam, Kaylyn Kyle, Usain Bolt, Crespo, Evra, Heather O’Reilly, Roberto Carlos e altri. Presente ovviamente sugli spalti Cristian Totti, che ha pubblicato una foto del prato dell'Old Trafford con la didascalia: "Facci un gol".